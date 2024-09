Bis zu 2,5 Meter hoch stand das Wasser in Hagenau während der Hochwasserkatastrophe 2013. Menschen mussten aus ihren Häusern gerettet werden, verloren Hab und Gut an die kalten Fluten. Nach zähem Ringen und jahrelangen Diskussionen wurde die Absiedelung des Gebietes an der Donau im Bezirk Urfahr-Umgebung beschlossen.