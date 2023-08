Hagelgewitter: Vöcklabruckerin tödlich verunglückt

Die Frau war gemeinsam mit zwei männlichen Begleitern (23, 26) auf einer Wanderung von Maria Alm am Steinernen Meer über das Riemannhaus auf die 2.653 Meter hohe Schönfeldspitze. Beim Abstieg am frühen Nachmittag gerieten die drei Personen unterhalb des Gipfels in ein Hagelgewitter, wie die Polizei Salzburg am Mittwoch mitteilte.

Auf einer Höhe von ca. 2.580 Metern stürzte die 29-Jährige rund 200 Höhenmeter über steiles Felsgelände südlich des Gipfels ab. Ihre Begleiter setzten sofort einen Notruf ab. Der Notarzt des Notarzthubschraubers Martin 6 konnte jedoch nur noch den bereits eingetretenen Tod der Frau feststellen.

