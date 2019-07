Hagel, Starkregen: Große Schäden nach Unwettern

ÖSTERREICH. Heftige Unwetter haben am Samstag österreichweit zu massive Verwüstungen und Verkehrsbehinderungen verursacht.

Im Süden des Landes – in Kärnten, dem Burgenland und der Steiermark – verursachten orkanartige Windböen, Starkregen und bis zu tennisballgroße Hagelkörner in der Landwirtschaft einen Schaden von rund drei Millionen Euro, teilte die Österreichische Hagelversicherung mit. Neben Getreide- und Gemüsefeldern wurden auch zahlreiche Weingärten verwüstet. Dazu zerstörten entwurzelte Bäume zahlreiche Hausdächer oder blockierten Straßen. Zahlreiche überflutete Keller mussten nach massiven Regenfällen ausgepumpt, vermurte Straßen geräumt werden. Alleine in der Steiermark waren mehr als 1000 Feuerwehrleute im Einsatz. Hauptsächlich betroffen war unter anderem der Großraum Gnas und die Regionen Leibnitz, Graz-Umgebung und Mürzzuschlag.

Tirol: Mure verschüttete Autos

Aber auch im Westen Österreichs hinterließen die heftigen Unwetter eine Spur der Verwüstung: Am Nachmittag riss in Kirchberg im Tiroler Unterland eine Gerölllawine ein Brückengeländer mit und blieb bis zu einem Meter hoch auf der Landesstraße liegen. In Kirchberg trat ein Bach über die Ufer, nachdem sich eine halbe Stunde davor eine mächtige Gewitterzelle mit Windböen und Starkregen entladen hatte. Die Feuerwehr war mit 40 Personen im Einsatz.

Massive Schäden entstanden auch in Vorarlberg, als sich dort die Gewitterzelle gegen Abend entlud. So hielt etwa im Großen Walsertal ein Murenabgang, der vier geparkte Autos teils bis zum Dach verschüttet hatte, die Einsatzkräfte in Atem.