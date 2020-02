Haftausgänger besuchte Fasching und flüchtete vor Polizei

Ein 44-jähriger italienischer Staatsangehöriger hatte am vergangenen Samstag Haftausgang aus der Justizanstalt Wels. Diesen Ausgang nutze er, um ohne Lenkberechtigung mit einem Pkw zum Fasching nach Kirchdorf zu fahren.

Nach dem Besuch beim Fasching verwendete er wiederum den Pkw und wurde von Beamten der Polizeiinspektion Kirchdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Italiener beschleunigte sein Fahrzeug und fuhr dabei fast einen Polizisten an.

Der 44-Jährige konnte schließlich in einer Wohnung in Micheldorf lokalisiert werden. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab 1,96 Promille. Der Ausgang wurde widerrufen und er wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Er wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen und Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt. Polizeibeamte wurden nicht verletzt.

