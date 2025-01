Haftantritt geschwänzt: Fahnder nahmen gesuchte Straftäterin in Linz fest

Bereits im August 2021 wurde eine 41-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung vom Landesgericht Linz rechtskräftig wegen Suchtmitteldelikten verurteilt. Im Oktober des Vorjahres erließ die Justiz dann einen Vorführungsbefehl zum Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe, wie die Pressestelle der Polizei Oberösterreich mitteilt.

Weil die Frau für die Exekutive dann aber nicht greifbar wurde, wurde sie zur Fahndung ausgeschrieben. Sie konnte am Mittwoch in Linz von Zielfahndern des LKA lokalisiert und festgenommen werden. Nach Rücksprache mit dem Landesgericht Linz wurde sie in die Justizanstalt Linz überstellt.

