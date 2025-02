"Hätte jeder getan": Postzusteller zog Linzerin an den Füßen aus brennender Wohnung

Um ca. 7:45 Uhr am Samstagmorgen ging der Notruf bei der Berufsfeuerwehr Linz ein. In einem Mehrparteienhaus in der Paracelsusstraße war es zu einem Zimmerbrand gekommen. In einer Wohnung im Erdgeschoß war in der Küche Feuer ausgebrochen, vermutlich durch angebrannte Speisen. Die Flammen breiteten sich rasch auch auf die Möbel aus.

Lokalisierung: Paracelsusstraße in Linz:

Post-Mitarbeiter rettete Mieterin

Ein Postzusteller, der zufällig vor Ort war, alarmierte die Feuerwehr. Er hatte mitbekommen, wie sich eine junge Frau aus der brennenden Wohnung zu retten versuchte. Da sie es vermutlich aufgrund der starken Verrauchung in der kleinen Wohnung nicht mehr geschafft hatte, diese durch die Eingangstür zu verlassen, zwängte sie sich unter einem geschlossenen Rollladen mit den Füßen voran durch ein geöffnetes Fenster ins Freie. Der Post-Mitarbeiter reagierte sofort und half der Frau, durch das Fenster in ca. zwei Metern Höhe zu kommen. Er konnte sie an den Füßen packen und mit ganzer Kraft herausziehen. Hinter ihr schloss sich der schwere Rollladen gleich wieder. Die Mieterin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung an die Rettung übergeben.

Unter Atemschutz wurde das Feuer von den Einsatzkräften gelöscht. Bild: Berufsfeuerwehr Linz

"Ich muss jetzt weiter"

Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr löschte den Brand. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz kontrollierte das leicht verrauchte Stiegenhaus und beruhigte die anderen Mieter. Weitere Wohnungen waren nicht betroffen.

Das Stiegenhaus wurde leicht verraucht. Bild: Berufsfeuerwehr Linz

Nach seiner beherzten Tat verließ der Postzusteller die Einsatzstelle mit den Worten: "Das hätte doch jeder getan und ich muss jetzt weiter, noch 140 Pakete ausliefern“.

