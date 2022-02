Hände eines Arbeiters gerieten in Maschine - Finger gequetscht

Der Arbeitsunfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr in einer Firma in Schwanenstadt (Bez. Vöcklabruck). Der 19-jährige Mann wollte ein Blechstück in einer Blechrollmaschine einrollen, dabei wurden seine Hände in die Walze der Maschine gezogen und die Finger eingequetscht. Ein 38-jähriger Kollege drückte sofort den Notstopp der Maschine und alarmierte die Einsatzkräfte.

Die Rettung Redlham sowie der Notarzt und die FF Schwanenstadt wurden zum Unfallort beordert. Der Verletzte wurde erstversorgt und anschließend in das Salzkammergutklinikum Vöcklabruck gebracht.