"Häftlinge dürfen nicht arbeiten, weil Wachpersonal fehlt"

In zwei Prüfberichten hat der Rechnungshof des Bundes die Situation in den bundesweit 28 Gefängnissen unter die Lupe genommen und und dabei auch auf den Aspekt der Resozialisierungsmaßnahmen geschaut.

Dabei spielt die Beschäftigung in den Gefängnis-internen insgesamt 452 Betrieben eine Rolle. Doch der Personalmangel bei der Justizwache wirke sich negativ auf die Beschäftigungsquote und damit auf die Resozialisierung aus, stellen die RH-Prüfer fest.

130 Vollzeitposten fehlen

Zwar waren Anfang 2023 die Planstellen im Strafvollzug zu 96 Prozent besetzt. Es fehlten aber immer noch mehr als umgerechnet 130 Vollzeitbeschäftigte. Gleichzeitig ging die Zahl der Bewerbungen bei der Justizwache zwischen 2019 und 2022 um mehr als ein Viertel zurück.

Prekär ist die Lage vor allem in den landesgerichtlichen Gefangenenhäusern, wo sich vor allem U-Häftlinge und auch jugendliche Häftlinge befinden. Dort beträgt die Beschäftigungsquote oftmals nicht einmal 50 Prozent.

Bis zu 23 Stunden pro Tag in Zelle

Im größten dieser "Häf'n" in der Wiener Josefstadt bekommt nur etwas mehr als jeder vierte Häftling eine Beschäftigung oder sonstige Freizeitbetreuung bzw. Ausbildung. Die Insassinnen und Insassen speziell in den landesgerichtlichen Gefangenenhäusern bleiben oft bis zu 23 Stunden am Stück in ihren Zellen eingesperrt.

In der Justizanstalt Linz betrug die Beschäftigungsquote im Vorjahr 46 Prozent, in Wels 72 Prozent, in Ried 58 Prozent. Garsten und Suben, die intern große Betriebe haben, wiesen eine Quote von 86 Prozent und 75 Prozent.

In Österreichs einziger Jugend-Haftanstalt in Gerasdorf lag die Beschäftigungsquote bei 94 Prozent.

3 Stunden Arbeit pro Werktag

Grundsätzlich konnte die durchschnittliche Beschäftigungsdauer im überprüften Zeitraum laut Rechnungshof nicht nachhaltig gesteigert werden. Im Jahr 2022 betrug sie 3,16 Stunden pro Werktag und Häftling.

Resozialisierungsmaßnahmen zu geben, sei die gesetzliche Verpflichtung des Strafvollzuges. Folglich müsse verstärkt in die Personalentwicklung investiert werden, empfehlen die RH-Prüferinnen und -Prüfer, die eine weitere Verschärfung der Personalsituation befürchten.

"Wirkung besser messen"

Dem Rechnungshof fehlt eine Kennzahl, die die Wirkung der Resozialisierungsmaßnahmen im Hinblick auf die Rückfälligkeit entlassener Häftlinge misst.

Für eine qualitative Wirkungsmessung wird dem Justizministerium die Beiziehung einschlägiger wissenschaftlicher Einrichtungen, insbesondere aus dem universitären Bereich empfohlen, um vertiefte Untersuchungen zur Wirksamkeit des Strafvollzugs und zur Lebenssituation ehemaliger Häftlinge einzuholen.

Der Straf- und Maßnahmenvollzug kostet knapp 600 Millionen Euro pro Jahr. Derzeit sind rund 9100 Personen eingesperrt.

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler