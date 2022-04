Häftlinge betrogen Tinder-Bekanntschaften um 162.000 Euro

Auf der Dating-Plattform Tinder pflegten die Häftlinge regen Kontakt mit Frauen. Vier von ihren Bekanntschaften konnten sie um den Finger wickeln. Der 36-Jährige und der 45-Jährige spielten ihren Opfern im Alter zwischen 26 und 31 Jahren eine Liebesbeziehung vor. In einer Sache waren sie aber ehrlich: Wie die Polizei berichtet, hatten sie den Frauen von ihrem Häftlingsdasein erzählt. Ihre Inhaftierung diente ihnen offenbar als Mittel zum Zweck: Zunächst baten sie die Frauen um kleine Gefälligkeiten in Form von Telefonwertkarten, geringen Überweisungen und Gutscheinen. Nachdem sie damit Erfolg hatten, forderten sie immer mehr und mehr.

Sie ließen die Verliebten etwa glauben, "Schutzgeld" zu benötigen, weil sie Auseinandersetzungen mit anderen Häftlingen hätten. Auch, dass nach einem vermeintlichen Raufhandel eine Operation bevorstehe, erzählten die Betrüger. Im Laufe der Zeit trieben es die Männer auf die Spitze. "Sie versuchten den finanziellen Schaden zu verschleiern, indem sie den Opfern zeitweise von anderen Opfern Geld zukommen ließen und diese so die Übersicht über ihre Kontovorgänge verlieren sollten", teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit. Sie seien vermögend und würden das Geld nach der Entlassung zurückzahlen, logen die Männer. Das Geld verspielten sie auf Online-Wettportalen. Ein weiterer Teil des Geldes ging an Angehörige, die den Betrügern Handys in die Justizanstalt einschleusten.

Damit nicht genug, kam es auch zu einer Erpressung. Eines der Opfer wurde nach dessen Kontaktabbruch von einem fremden Mann kontaktiert. Er soll sie genötigt haben, erneut Kontakt mit dem Häftling aufzunehmen, ansonsten würden intime Fotos und Videos an Angehörige verschickt. Kriminalbeamte der Polizei Suben deckten die Betrügereien nach monatelangen Ermittlungen auf. Die Männer hatten bewusst zusammengearbeitet, um an Geld der Tinder-Bekanntschaften zu kommen. Aus Angst vor den Kriminellen seien Opfer teilweise sogar umgezogen oder hätten ihre Arbeitsstelle und Telefonnummer gewechselt, teilte die Polizei mit.