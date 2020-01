Das mutmaßliche Opfer erinnerte sich nicht mehr an den Vorfall. Daher soll am 31. Jänner noch die Amtsärztin als Zeugin aussagen. Am Gründonnerstag 2019 waren am Abend im Raucherraum zwei Insassen aneinandergeraten. Eine Pflegerin der geschlossenen Wohngruppe trennte die Raufbolde, brachte einen in die Isolierzelle und verständigte die Justizwache. Darauf visitierte ein Beamter den Mann, ein anderer sicherte die Zelle, der dritte stand in der Tür.