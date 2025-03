KI und Gewalt: Welche Herausforderungen Medien im Schulalltag bringen

Künstliche Intelligenz (KI) und ihre Auswirkung wird auch in den Schulen ein immer größeres Thema. Fake News, bearbeitete oder künstlich generierte Bilder werden für die Schüler, aber auch die Pädagogen zur täglichen Herausforderung.

Damit die Pädagogen mit Fragen der Schüler, Eltern oder Kollegen nicht alleine gelassen werden, gibt es ein großes Netzwerk an Experten, welche den Lehrkräften Wissen vermitteln. "Wir bieten den Pädagogen damit eine Handreiche für die Herausforderungen der aktuellen Zeit", sagt Bildungslandesrätin Christine Haberlander (VP).

Denn nicht nur KI ist eine Herausforderung, auch für die Gewaltprävention ist die Ausbildung der Pädagogen wichtig. "Gewalt ist im Internet extrem schnell verfügbar, auch wenn man sie gar nicht sehen will. Dabei verschwimmen die Grenzen zur Realität auch immer mehr", weiß Rainer Schmidbauer, Leiter des Instituts Suchtprävention bei pro mente. Mobbing etwa, dass früher in der Schule stattgefunden hat, verlagert sich so immer mehr in den digitalen Raum.

Hunderte Pädagogen ausgebildet

So wurden bereits mehr als 500 Lehrkräfte an Mittel- und polytechnischen Schulen sowie über 900 Volksschulpädagogen ausgebildet. "Gestartet wurde das Projekt quasi aus einer Notwendigkeit. Die Dynamik, mit der sich die digitale Welt entwickelt, ist fast atemberaubend", sagt auch Bildungsdirektor Alfred Klampfer.

Laut Peter Eiselmair, Geschäftsführer der Education Group, sei es wichtig, diese Grundausbildung für die Pädagogen anzubieten, um sie bei "alltäglichen Herausforderungen" zu unterstützen. Die Education Group erarbeitet gerade Leitfäden und Angebote im Bereich KI. Auch die richtige Einbindung der Medien und des Handys in den Unterricht sei wichtig. Ein Handyverbot sei eine "gewisse Kapitulation", sagt Eiselmair.

Um diese und andere Herausforderungen wird es auch am Freitag beim Vernetzungstreffen "Gewalt-Schule-Medien" gehen, das bereits zum zehnten Mal stattfindet. Hier können sich die Pädagogen austauschen und werden über neue Ansätze und Entwicklungen informiert, welche sie dann in der Medienarbeit in der Schule umsetzen können.

Autorin Nicole Oirer