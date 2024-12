"Habe nur hier geschlafen": Mühlviertler Wirt erwischte Eindringling

Mit einem ungebetenen Gast war am Wochenende der Mühlviertler Wirt Johannes Roither konfrontiert. Draußen war es noch finster, als er am Freitag gegen 6.20 Uhr Licht in seinem Veranstaltungssaal im Gasthaus "Mitten in der Welt" in Neußerling (Bezirk Urfahr-Umgebung) bemerkte. Verwundert öffnete er die Tür – und staunte nicht schlecht: "Ich hab’ mich wirklich erschrocken. Da schlief ein Fremder auf dem Boden", schildert Roither die bizarre Begegnung.