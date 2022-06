"Hab eh schon einen schlechten Tag!": Autofahrer bedrohte Passanten mit Messer

Ein 23-jähriger Autofahrer hatte an einer Kreuzung im Stadtgebiet von Vöcklabruck den Unmut eines Passanten erregt, weil laute Musik aus seinem Wagen tönte. Der 51-Jährige auf dem Gehsteig machte seinem Ärger mit einer abfälligen Geste in Richtung des Pkw-Lenkers Luft.

Daraufhin verlor der junge Mann hinter dem Steuer die Fasson: Er nahm ein Outdoor-Messer, stieg aus dem Wagen aus und ging mit dem Messer in der Hand auf den 51-Jährigen zu. "Hast du ein Problem? Hab eh schon einen schlechten Tag!", sagte er mehrmals in aggressiver Weise, während er mit dem Messer hantierte.

"Innerlich ein Schalter umgelegt"

Noch bevor die Polizei eintraf, ergriff der 23-Jährige die Flucht. Die Beamten konnten ihn nach rund 40 Minuten ausfindig machen und festnehmen. Er zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig. Durch die Geste des Passanten habe sich bei ihm "innerlich ein Schalter umgelegt", gab er zu Protokoll.

Die laute Musik habe er abgespielt, weil er den ganzen Tag schon schlecht gelaunt gewesen sei und diese ihn beruhigt habe. Vom Vorhaben zuzustechen sei er abgewichen, weil er so viele Leute gesehen habe. Daraufhin habe er einen Abgang gemacht. Der Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert, teilte die Polizei am Mittwoch mit.