Guten Appetit: Oberösterreich soll Genuss-Reisende anlocken

Frankreich ist für Wein und Trüffel bekannt, Italien für Pasta und Parmesan, beide Länder sind beliebte Urlaubsziele für Genuss-Reisende. Geht es nach den heimischen Touristikern, soll Ähnliches künftig auch für Oberösterreich gelten: "Essen und Trinken müssen ein Buchungsgrund für Gäste in unserem Bundesland werden", sagt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP).

Gestern stellte er gemeinsam mit Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (VP), Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Michaela Langer-Weninger, Präsidentin der Landwirtschaftkammer Oberösterreich und Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus, die "Kulinarik-Strategie für Oberösterreich" vor.

Vorbild Südsteiermark

Kulinarik ist einer der vier "Meilensteine" des Gesamtkonzepts des Landes, dessen Ziel lautet, die Wertschöpfung der Branche bis zum Jahr 2022 um 15 Prozent zu steigern. Das bedeutet: Im Jahr 2016 erwirtschaftete der heimische Tourismus 6,06 Milliarden Euro, in drei Jahren sollen es sieben Milliarden Euro sein.

Weil Genuss zunehmend ein wichtiges Urlaubsmotiv für Gäste sei, "wollen wir ein eigenständiges Profil schaffen, wofür Oberösterreich kulinarisch steht", sagte Achleitner. Dabei dürfe man sich nicht nur von "Klischees" wie etwa dem Most leiten lassen.

Vielmehr gelte es, die Leitprodukte und den "eigenen Geschmack" der einzelnen Gebiete herauszuarbeiten, sagte Hiegelsberger. Als Beispiel für eine österreichische Region, die sich bereits erfolgreich als Genuss-Destination positioniert habe, nannte Hiegelsberger die Südsteiermark: "Ein Weinwochenende dort ist für viele Reisende ein Fixpunkt im Jahr."

Er betonte die wichtige Rolle, die die Landwirtschaft in der neuen Strategie spiele: "Es gibt zwei Hauptmotive, Urlaub in Oberösterreich zu machen: Das eine ist die gepflegte Landschaft, das andere ist die Kulinarik. An beidem sind die Bauern intensiv beteiligt."

Profitieren könnten diese von Oberösterreich als Genuss-Destination beispielsweise durch Direktvermarktung ihrer Lebensmittel oder als Anbieter von Urlaub am Bauernhof, erläuterte Langer-Weninger: "Da ist viel Potenzial vorhanden."

"Kulinarisches Bild schaffen"

Das Gleiche gelte für die rund 10.000 Betriebe im Land, die in den Bereichen Gastronomie und Hotellerie sowie im verarbeitenden Gewerbe tätig seien, sagte Wirtschaftskammer-Präsidentin Hummer, die zudem hofft, dass eine "Genuss-Destination Oberösterreich" als attraktive Marke künftig wieder mehr Fachkräfte in den Bereich Gastronomie lockt.

Bis zum Frühjahr 2020 sollen Experten ein Konzept für die Strategie erarbeiten, das anschließend umgesetzt wird, sagte Tourismus-Chef Winkelhofer: "Wir werden auch Trendforscher und Ernährungswissenschafter einbinden, damit es nicht nur ein sprichwörtliches Kochen in der eigenen Suppe wird." Das Ziel laute: "Wenn jemand an Oberösterreich denkt, soll ein kulinarischer Film in seinem Kopf ablaufen."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.