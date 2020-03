Gute Nachrichten: 40.000 Schutzmasken aus Lager im Mühlviertel freigegeben

Pfleger und Ärzte in Spitälern und im niedergelassenen Bereich brauchen Schutzmasken, um sich tunlichst nicht bei der Behandlung von Infizierten selbst mit dem Coronavirus anzustecken. Leider sind diese Masken auf den internationalen Märkten kaum noch erhältlich.

Diese Woche berichteten die OÖNachrichten über ein Lager in Feldkirchen an der Donau, in dem sich noch 40.000 Masken befinden, die im Jahr 2006 wegen der Vogelgrippe angeschafft worden waren. Der Bericht zog weite Kreise. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) teilte mit, dass das Amt für Wehrtechnik in Wien die Masken auf ihre Tauglichkeit prüfe. Am Donnerstag kam dann die gute Nachricht: die Masken vom Typ FFP1 sind einsatzbereit und werden freigegeben.

Die Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung werde nun über die Verteilung dieser Schutzmasken entscheiden, sie sollen an Ärzte und Apotheken, sowie Alten- und Pflegeheime, verteilt werden. „Dieses Prüfungsergebnis ist besonders erfreulich, damit steht der Verteilung und Verwendung nichts im Weg“, sagen Stelzer und seine für das Gesundheitswesen zuständige Stellvertreterin Christine Haberlander.

