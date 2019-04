Gute Laune und viel Genuss bei der Welser Urlaubsmesse

WELS. "Urlaub & Camping" lockt heute und morgen mit buntem Angebot.

Reisen wir beim nächsten Urlaub im Wohnmobil? Bild: Weihbold

Ungewöhnlich großer Andrang bereits am ersten Tag der Urlaubsmesse: Das überraschte selbst langjährige Aussteller wie Thomas Neugebauer vom gleichnamigen Wohnmobil-Anbieter aus Vöcklabruck: "Die Stimmung ist perfekt, die Natur und die Menschen blühen auf, die Besucher sind glücklich und zufrieden." Auch andere Professionisten aus der Camping- und Reisemobil-Branche pflichten Neugebauer bei.

In der Messehalle 20 kommt jedenfalls Urlaubsstimmung auf: Denn auch Tourismusregionen aus dem ganzen Bundesgebiet werben um den Gast – das geschieht nicht nur mit Prospekten und durch Kommunikation: Viele Touristiker kredenzen die für ihre Region typischen Schmankerl.

Urlaub im eigenen Grün

Nicht immer müssen Menschen einen Ortswechsel vornehmen, wenn sie sich entspannen und Kraft tanken wollen: Das Grün vor der eigenen Haustür kann zu einer Oase der Ruhe werden. Die Messe bietet den Besuchern eine ungeheure Vielfalt an Schwimmbädern, Grillern und Feuerstellen an. Viele nützen auch die Chance zum Einkauf für den eigenen Haushalt. Denn auch bei der Freizeitmesse dürfen sie nicht fehlen: der ohne Unterlass hochdeutsch sprechende Verkäufer von Putzmitteln und Reinigungsgeräten, der Händler mit Wiener Dialekt, der Mixer und Entsafter an die Frau und den Mann bringen will, und der Händler mit bayerischem Idiom: Er spricht über sein Küchengerät zur Gemüseverarbeitung – scheinbar ohne jemals Luft holen zu müssen.

Von diesem Treiben bekommen jene 111 Tischlerlehrlinge nichts mit, die im Foyer der Halle 21 arbeiten und heute den Landesmeister küren werden. (müf)

