Gutachten zeigt, in Ohlsdorf wurde zu viel gerodet

Nun zeigt das Gutachten eines privaten Sachverständigen, der von der Bezirkshauptmannschaft Gmunden beauftragt worden war, dass offenbar deutlich mehr gerodet wurde, als die Genehmigung vorsah: Konkret geht es um 3093 Quadratmeter Waldfläche. Unternehmer Hans Asamer hatte die Rodung von 188.147 Quadratmetern beantragt. Tatsächlich seien laut Gutachten aber mehr als 191.000 Quadratmeter abgeholzt worden. Ab einer Fläche von 200.000 Quadratmetern wäre eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Projekt nötig gewesen, heißt es aus dem Umweltressort des Landes. "Die Fläche, die zu viel gerodet wurde, entspricht in etwa der Größe des Schillerparks in Linz. Dadurch sind in Ohlsdorf zwischen 80 und 100 Bäume mehr verloren gegangen", sagt Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Er kritisiert auch neuerlich, dass die Rodung überhaupt bewilligt wurde: "Wenn es uns nicht gelingt, hier endlich einen Paradigmenwechsel einzuleiten, verbetonieren wir die Zukunft unserer Kinder noch vollständig."

Hans Asamer ist es "wurscht"

Die OÖNachrichten fragten auch bei Hans Asamer nach, warum mehr als genehmigt gerodet wurde. Der ehemalige Industrielle zieht das Ergebnis des privaten Gutachtens in Zweifel: "Das ist alles falsch, wir haben von einem Geometer alles ausmessen lassen." Sollte tatsächlich etwas zu viel gerodet worden sein, bewege man sich jedenfalls "innerhalb der Toleranzgrenze", sagt Asamer.

Und selbst, falls tatsächlich 3000 Quadratmeter mehr als genehmigt den Schubraupen zum Opfer gefallen sein sollten, sei dies laut Asamer "bei einer so großen Gesamtfläche wirklich wurscht." (hip/vaba)

