Gut und günstig? 39 Wellness-Hotels in Oberösterreich im Preisvergleich

Die Preise wurden danach den Bewertungen aus dem „Relax Guide Österreich 2025“ gegenübergestellt. Für einen Aufenthalt an einem Wochenende im November für zwei Personen im Doppelzimmer mit Halbpension variieren die Preise in den Hotels mit 14 Punkten um bis zu 560 Euro. Das günstigste Wellnesshotel, das „guten Durchschnitt“ bietet, kostet 438 Euro.

Die AK hat bei 48 Wellnesshotels in Oberösterreich den Preis eines Wochenendaufenthaltes im November für zwei Personen im günstigsten Doppelzimmer inklusive Halbpension angefragt und 39 Angebote erhalten. In den meisten Betrieben war die Halbpension im Zimmerpreis inbegriffen. In acht Hotels gab es nur eine Frühstücksoption. Vier Hotels haben ein All-Inclusive-Paket angeboten. Der Zugang zu den Wellnessbereichen ist für die gebuchte Zeit in den Preisen enthalten.

Aufzahlung für den Wellnessbereich

Der Check-In ist in den meisten Hotels zwischen 14 und 16 Uhr. Beim Auschecken muss das Hotelzimmer meist schon am Vormittag geräumt werden. Bei dem Preisvergleich wurde auch die Möglichkeit der Aufzahlung, um auch den ganzen An- und Abreisetag im Wellnessbereich nutzen zu können, erhoben. In acht Hotels war das ohne extra Kosten möglich. In allen anderen Hotels lag der Preis für eine Verlängerung zwischen 10 und 50 Euro pro Tag und Person.

Der "Relax Guide Österreich 2025" vergibt als Minimum 9 Punkte. Durchschnittliche Wellnesshotels liegen bei 11 bis 12 Punkten. Hotels mit Anbindung an eine öffentliche Therme ohne eigenen Wellnessbereich erhalten 12 Punkte. Durch gute Küche und andere Service- und Ausstattungsqualitäten können um 1 bis 2 Punkte mehr erreicht werden. Das Maximum sind 20 Punkte, die nur an Häuser vergeben werden, die in allen Bereichen Höchstleistung erbringen.

Der Preisvergleich im Überblick:

Download zum Artikel Wellness-Kurzurlaube im Preisvergleich PDF-Datei vom 11.11.2024 (72,81 KB) PDF öffnen

Testkriterien des Relax-Guide:

Lage (3,5 Punkte)

Ambiente, Dienstleistungsqualität sowie Küche (8 Punkte)

Architektur, Ausstattung, Infrastruktur (4,5 Punkte)

Wohlfühlkriterien (3 Punkte)

Preis-Leistungsverhältnis (1 Punkt)

