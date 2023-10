Lokalaugenschein an der Grenze: "Gut, dass die Polizei kontrolliert"

Noch wirkt alles sehr provisorisch: Die Kaffeemaschine ist kalt, die Toilettenanlagen wurden erst am Dienstag wieder in Betrieb genommen, der Internet-Router blinkt – eine stabile Internetverbindung gibt es noch nicht. Das Thermometer in den Kontrollcontainern der Polizei zeigt 16,8 Grad an. "Die Heizung funktioniert noch nicht. Sogar das Grenzkontrollschild haben wir erst Mittwochmorgen aus der Garage geholt", sagt Chefinspektor Andreas Würzl von der Polizei Leopoldschlag.