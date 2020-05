Gusen: Regierung startet Verhandlungen über Kauf

Die Absicht ist schon im schwarz-grünen Regierungsprogramm festgeschrieben, gestern erfolgte der offizielle Regierungsbeschluss: Die Republik Österreich wird Teilbereiche des ehemaligen KZ Gusen kaufen.

Dazu werde man nun in Verhandlungen mit den Grundeigentümern treten, beschloss die Bundesregierung. "Der Ankauf der noch vorhandenen Teile des Außenlagers Gusen ist gerade heuer, 75 Jahre nach der Befreiung, ein wichtiger Schritt, um unserer historischen Verantwortung auch konkrete Taten folgen zu lassen", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP). Man wolle mit dem Schritt ein würdiges Gedenken an die Opfer sicherstellen.

Basis des Kaufs soll ein bereits vorliegendes Verkehrswertgutachten der Liegenschaften bilden, kündigte die Regierung an. Bei der Realisierung des Projektes sei "auf ortsübliche, angemessene Liegenschaftspreise zu achten", betonte das Innenministerium.

Wann mit einem Abschluss zu rechnen ist, hänge vom Fortschritt der Verhandlungen ab und könne daher noch nicht abgeschätzt werden. Jedenfalls will man mit allen verkaufsbereiten Eigentümern der verbliebenen historischen Gebäude und Grundstücke verhandeln.

Für die weitere Gestaltung liegt bereits eine Machbarkeitsstudie auf dem Tisch, die vier Szenarien vorsieht, wie man das Areal für die Öffentlichkeit aufbereiten könnte – die OÖN berichteten. Wie genau das Areal künftig aussehen wird, soll nach Abschluss der Ankaufsverhandlungen entschieden werden.

Es sei wichtig, "dass in Gusen eine mahnende und würdige Gedenkstätte errichtet wird", sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) erinnerte an die "Verantwortung, die uns aus den dunklen Stunden unserer Geschichte erwächst. Die Gedenkstätten sind jene Orte, an denen diese Erinnerung wachgehalten wird. Daher ist es wichtig, diese Orte für ein zeitgemäßes Gedächtnis zu bewahren."

37.000 Menschen ermordet

Im Lager Gusen – offiziell ein Nebenlager des KZ Mauthausen – waren während der NS-Zeit 71.000 Menschen inhaftiert. Rund 37.000 wurden getötet. Am 5. Mai 1945 wurden die Überlebenden befreit.

Polens Botschafterin: „Wir hoffen auf einen raschen Abschluss“

Insbesondere Polen, von wo besonders viele Opfer stammten, aber auch andere Nationen hatten in den vergangenen Jahren auf einen anderen Umgang Österreichs mit den Resten des Lagers Gusen gedrängt.

Erst diese Woche machte Polens Botschafterin in Österreich, Jolanta Roza Kozlowska, in einem OÖN-Interview Druck: „Ich hätte einen Ankauf am Tag der Befreiung erhofft“, sagte sie nach einem Besuch der Gedenkstätte am 5. Mai. Die NS-Opfer und ihre Nachkommen hätten das verdient.Im Vorjahr hatte Polens Premierminister Mateusz Morawiecki sogar angekündigt, Polen werde die Überreste des ehemaligen Lagers selbst kaufen.

„Wir freuen uns, dass Österreich jetzt entschieden hat, Verhandlungen aufzunehmen, und hoffen auf einen raschen Abschluss“, sagte Kozlowska gestern den OÖN. „Wir hoffen zudem, dass die österreichische Regierung Polen sowie andere betroffene Länder an der Gestaltung der Gedenkstätte beteiligen wird.“

„Verhandeln und Vertragsabschluss sind zwei Paar Schuhe“

LANGENSTEIN. Den Regierungsbeschluss, das KZ-Gusen-Areal in Langenstein kaufen zu wollen, sieht Bürgermeister Christian Aufreiter (SP) positiv. „Verhandlungen und Vertragsabschlüsse sind aber zwei Paar Schuhe.“ Es gehe um insgesamt 40.000 Quadratmeter, die drei Eigentümern gehören. Aufreiter erwartet, dass das Gedenkprojekt nach Vertragsabschluss „in enger Abstimmung mit den Anrainern, der Gemeinde und der Bewusstseinsregion umgesetzt wird“. Martha Gammer vom Gedenkkomitee Gusen sagt: „Verhandlungen sind ein guter erster Schritt. Ich hoffe, dass dabei auch etwas herauskommt.“