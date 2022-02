Gurgelproben von Erkrankten abgegeben

Sie hatten sich bei einer erkrankten 24-jährigen Frau sowie einem 43-Jährigen, der sich ebenfalls mit dem Coronavirus infizierte, positive Proben besorgt und unter den jeweils eigenen Daten auswerten lassen. Damit kamen sie nach der behördlichen Absonderung zu Genesungszertifikaten.

Der Fall kam nach einer anonymen Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck ins Rollen. Bei den polizeilichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen acht Personen. Am 22. Dezember ließ ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck einen Gurgeltest mit einer Probe seiner an Corona erkrankten 24-jährigen Freundin auswerten. Er wollte mit der angeblichen Erkrankung die Impfpflicht umgehen, beide waren bei der Einvernahme geständig. Am 1. Jänner gingen dann vier Familienmitglieder und ein Freund des 28-Jährigen auf die gleiche Weise vor. Sie gaben die Gurgelproben eines 43-jährigen Bekannten ab. Dieser erklärte, er habe seinen Speichel weitergegeben, weil die Corona-Situation ein politisches Kasperltheater sei, heißt es im Polizeibericht. Einer der angeblich positiv Getesteten, ein 26-Jähriger, erkrankte knapp drei Wochen später wirklich an Covid-19, was den Verdacht gegen ihn erhärtete.

Alle acht Personen wurden wegen Fälschung von Beweismitteln angezeigt, der Strafrahmen beträgt bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe. Die beiden Infizierten, die ihre Speichelproben weitergegeben haben, werden zusätzlich wegen der vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.