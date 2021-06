Gurgeln statt Nasenbohren: Land Oberösterreich will Tests wie in Wien

"Alles gurgelt", lautet das Motto in Wien. Wer in der Hauptstadt den Hals spült, bekommt gratis ein mittels PCR-Test ausgewertetes Ergebnis, das 72 Stunden gültig ist. Für Schmerzempfindliche, die sich beim Antigentest nur ungern tief in die Nase fahren lassen, ist der Gurgeltest eine sinnvolle Alternative.