„Gummi, Gummi“ im Gasthaus: „Spaßvogel“ mit Motorrad löste Feuerwehr-Einsatz aus

Dieser „Scherz“ hat einem laut Polizei bereits amtsbekannten 65-jährigen Mühlviertler eine Anzeige wegen Körperverletzung eingebrockt.

Es war am Mittwochabend in einem Gasthaus in St. Oswald bei Freistadt. Plötzlich ging die Tür auf und der 65-Jährige fuhr mit einer Yamaha bis fast in den Barbereich vor. Die Gäste bogen sich vor Lachen und hielten die skurrilen Szenen mit ihren Handys fest. Sodann vollzog der Mann mit dem Motorrad einen sogenannten „Burnout“ mit dem Hinterreifen.

Dichter Rauch bildete sich, der bis in das Obergeschoss vordrang, wo zwei Familien zuhause sind. Die Bewohner gingen von einem Brand aus und riefen die Feuerwehr zu Hilfe. Die FF St. Oswald belüftete die Räume mit Ventilatoren, denn einen Brand, den es zu löschen galt, gab es nicht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.