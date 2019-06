"Gummi, Gummi!": Hunderte Strafen bei Welser Messe für auffrisierte Autos

"Gummi, Gummi", grölt die Menschenmenge und feuert den Fahrer eines BMW mit mehr als 200 PS an, doch bitte noch mehr Gas zu geben. Der Motor heult auf, die Reifen quietschen, und die auf dem Asphalt verschmorenden Pneus lassen dichte Rauchwolken aufsteigen.

Etliche solcher Szenen spielten sich am Pfingstsonntag auf den Parkplätzen rund um die Messehalle in Wels ab. Die Stadt war erstmals Gastgeber der umstrittenen "Night of Wheels", einer großen Messe für Auto-Tuning, die bisher jahrelang in der PlusCity in Pasching stattgefunden hatte, wegen Problemen mit der Gemeinde aber heuer in die Messestadt verlegt worden ist.

Wie in Pasching bedeutete das internationale Treffen der Motorfreaks ein enormes Polizeiaufgebot. Die Exekutive hatte bei dem Großeinsatz mit rund 10.000 Besuchern hunderte Amtshandlungen durchzuführen. Mehr als 300 Anzeigen wurden ausgestellt: wegen illegal auffrisierter Boliden, die nicht entsprechend typisiert waren, wegen Lärmbelästigung und wegen Alkohols und Drogen am Steuer. Verkehrsprüfer der Landesregierung ließen 21 Fahrzeuge auf die "Walze" stellen und kontrollieren. In sieben Fällen wurden die Nummerntafeln vorläufig einkassiert, um die Weiterfahrt mit den rechtswidrigen Vehikeln zu verhindern.

Etliche Reifenabriebe auf den Fahrbahnen in Wels und auch in Traun Bild: Matthias Lauber

Gefährlich: Einige Bolidenbesitzer nutzten die Veranstaltung offenbar auch für verbotene Autorennen – mitten im Stadtgebiet von Wels. Ein Raser wurde in einer Tempo-50-Zone mit 107 km/h geblitzt. "Die Besucher haben eben ihr szenetypisches Verhalten gezeigt", sagt Klaus Hübner, der Stadtpolizeikommandant von Wels. Die Fahrer seien sogar mit bengalischen Fackeln angefeuert worden. "Auf den Durchfahrtsstraßen haben sich immer wieder große Menschentrauben mit bis zu 1200 Personen gebildet, was zu kritischen Situationen geführt hat", berichtet Hübner. Zu Unfällen kam es aber nicht. Nach dem Ende der Messe ab 22 Uhr verlagerte sich die Szene schließlich bis nach Traun, wo auf einer Tankstelle und einem Parkplatz bis zu 200 Menschen einen Korridor bildeten, in dem die Protagonisten dann wieder "Gummi, Gummi" gaben. Den Qualm habe man noch aus 100 Metern Entfernung gerochen. Mehrere Fahrbahnen in Wels und Traun waren am Ende mit den Reifenabrieben "verziert". Auch in Traun hagelte es rund 80 Anzeigen.

