Güterzug schleuderte Lkw in Wohnhaus

MUNDERFING. Der Lkw-Lenker übersah den Güterzug beim Bahnübergang. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

Zu einem schweren Unfall kam es am Montagnachmittag im Innviertel. Bild: Fesl

Es war kurz nach 16.30 Uhr, als es in einem Wohnhaus in Achenlohe (Gemeinde Munderfing, Bezirk Braunau am Inn) am Montag plötzlich laut wurde. Ein Lastwagen durchbrach die Mauer des Hauses und blieb mit dem Heck im Wohnzimmer eines betagten Ehepaares stehen. Die Bewohner erlitten einen schweren Schock, blieben aber unverletzt.

Der Lenker des Lastwagens hatte wenige Augenblicke zuvor beim Bahnübergang, der sich direkt neben dem Haus befindet, einen herannahenden Güterzug übersehen.

Der Lokführer versuchte noch eine Notbremsung einzuleiten, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Das Heck des Lastwagens wurde bei der Kollision vom Tieflader, auf dem ein Bagger transportiert wurde, getrennt und in das Wohnhaus der Familie geschleudert.

Lkw-Lenker wurde schwer verletzt

Der Lkw-Lenker wurde schwer verletzt vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, befindet sich aber außer Lebensgefahr. Der Lokführer erlitt beim Zusammenprall Prellungen. Zwei Feuerwehren sind derzeit immer noch im Einsatz.

Das Ehepaar wird nun bei Verwandten untergebracht, das gemeinsame Haus ist unbewohnbar.

Lokalisierung: Achenlohe liegt im Bezirk Braunau am Inn

