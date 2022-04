Günstige Covid-Prognose: Halbierung der Fallzallen

Die Corona-Zahlen sinken weiter und der Trend macht sich auch in den Spitälern bemerkbar: In der aktuellen Prognose von Simulationsforscher Niki Popper von der TU Wien für das Land Oberösterreich geht er für Anfang Mai von unter 100 Spitalspatienten aus.

Auch österreichweit sinken die Zahlen, gestern wurden 16.479 Neuinfektionen registriert, vor allem die Zahl der PCR-Tests sinkt mit der Limitierung der Gratistests aber auch weiter: Gestern waren es 373.302, am Donnerstag der Vorwoche 401.999.

Die sinkende Positivitätsrate bestätigt aber ebenfalls das Zurückgehen der Infektionen: Sie liegt nach 6,4 Prozent am Donnerstag in der Vorwoche nun bei 4,4 Prozent. Für Österreich rechnet das Covid-Prognosekonsortium, dem Popper ebenfalls angehört, mit einer Halbierung der täglichen Fallzahlen auf rund 9500.

Welle im Herbst

Das rasche Sinken der Zahlen werde derzeit vor allem von saisonalen Effekten getrieben, so Popper, der hohe Anteil an Immunisierten trage ebenfalls dazu bei. Allerdings warnt Popper in seiner Prognose schon jetzt vor einem "Verlust des Schutzes gegen die Ansteckung über den Sommer" und einem "erneuten Anstieg der Infektionszahlen im Herbst". Wie hoch dieser ausfallen wird, sei noch nicht prognostizierbar.

Weiterhin relativ hoch ist die Zahl der Menschen, die mit Corona sterben: Gestern wurden 24 Todesfälle gemeldet, in den vergangenen sieben Tagen waren es 276, seit Beginn der Pandemie 16.141.

Gegen Corona impfen ließen sich gestern lediglich 3504 Menschen, davon holten sich 165 den ersten Stich.