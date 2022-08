Die Tafel in Wels hat in den vergangenen Monaten so viele Berechtigungskarten wie noch nie ausgegeben. Zu den bestehenden rund 1600 Berechtigten sind noch einmal 250 neu dazugekommen, darunter rund 100 Ukrainer. "Auch ohne sie haben wir einen so raschen Anstieg aber noch nie erlebt", sagt Erwin Hehenberger, Obmann des Trägervereins Tafel Oberösterreich.