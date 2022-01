Gültigkeit der Impfung verkürzt: Tausende verlieren Grünen Pass

Ab heute, Dienstag, ist die Gültigkeit der Corona-Schutzimpfung nach dem zweiten Stich von neun auf sechs Monate verkürzt. Vom Auslaufen ihres Grünen Passes sind mit Stand Montagmittag noch 235.245 Personen betroffen, informierte das Gesundheitsministerium.

Am Freitag war man noch von mehr als 323.000 wegfallenden Impfzertifikaten ausgegangen. Zahlreiche Personen holten sich aber noch rechtzeitig den Booster, zudem gab es zuletzt viele frisch Genesene. Zweifach Geimpfte und danach Infizierte brauchen ab jetzt 180 Tage nach der Genesung eine Drittimpfung. Auch dadurch verringerte sich die Zahl der von der Verkürzung Betroffenen in der Omikron-Welle seit Jahresbeginn rasant. Stand Anfang Jänner wären noch rund 989.000 Impfzertifikate von Menschen ohne Booster am 1. Februar ungültig geworden, nun sind es 754.000 weniger. In Oberösterreich verlieren laut dem Krisenstab des Landes 61.500 Menschen ab heute ihren Grünen Pass.

Allein in den vergangenen sieben Tagen holten sich mehr als 139.000 Personen in Österreich ihren Drittstich. Insgesamt 4,4 Millionen Menschen bzw. 49,3 Prozent der Einwohner sind bisher drei Mal geimpft. Der dritte Stich ist für neun Monate (270 Tage) gültig.

Ab 4. Februar wird voraussichtlich die Impfpflicht beginnen. Die oberösterreichischen Hausärzte fürchten, dass es dann zu einem Ansturm von Menschen kommen könnte, die ein Attest zur Impfbefreiung haben möchten. "Damit am ersten Tag der Impfpflicht nicht die Ordinationen gestürmt werden, teilen wir ausdrücklich mit, dass die niedergelassenen Ärzte nicht für die Ausstellung von Impfbefreiungsattesten zuständig sind. Sie sind überdies auch nicht zuständig für die Zuweisung an Impfbefreiungsstellen", sagt Wolfgang Ziegler, Kurienobmann-Stellvertreter der niedergelassenen Ärzte in der Ärztekammer.

Offene Fragen bei Befreiungen

"Solche Atteste werden nur von berechtigen Amtsärzten, Epidemieärzten oder einer fachlich geeigneten Ambulanz einer Krankenanstalt ausgestellt. Wobei hier noch etliche Fragen offen sind und wichtige Informationen fehlen", teilt die Ärztekammer mit.

Laut den Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums gibt es nur wenige Ausnahmen von der Impfpflicht: Neben Schwangeren sind auch Menschen mit einer bestätigten Allergie gegen einzelne Inhaltsstoffe von der Impfung ausgenommen. Auch Menschen, die an der Graft-versus-host-Erkrankung leiden müssen nicht zur Impfung, ebenso sind Patienten nach Organ- oder Stammzellentransplantation ausgenommen.