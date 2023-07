Gülle-Katastrophe im Innviertel: "Dann hab ich gewusst: Das ist katastrophal!"

Erst nach und nach wird das Ausmaß der Umweltkatastrophe nach dem Gülle-Einfluss in die Antiesen bei Hohenzell (Bezirk Ried) klar. Rund 100 bis 150 Kubikmeter Gülle waren in der Nacht zum Sonntag durch einen Defekt an der Güllegrube eines Bauernhofes in der Ortschaft Ötzling (Gemeinde Eberschwang) in die Antiesen gelangt und hatten ein massives Fischsterben verursacht.