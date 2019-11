Wenn g’standene Innviertler Männer ganz offen über ihre Stammzellentherapie reden (beim Psychologen des Vertrauens – dem Wirt am Stammtisch halt), Politikern unverblümt den Spiegel vorhalten und mit pointierten Vierzeilern, urigen Wirtshausliedern und authentischer Volksmusik begeistern, dann hat Maria Kastinger wieder zum Original Innviertler Gstanzlsingen in den urigen Saal des Braugasthofs Zwink in Aspach geladen. Am Wochenende zum 19. Mal.