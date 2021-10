Gruß in die Zukunft: Reliquien, Zeitungen und Schutzmaske

Gebannt blickt eine kleine Gruppe von Gästen im Linzer Mariendom auf einen Bildschirm, der neben dem nördlichen Ausgang aufgestellt ist. Darauf werden per Drohne in Echtzeit Momente übertragen, die sich weiter oben abspielen – und die die Zuseher erschaudern lassen: In etwa 110 Metern Höhe übergibt Bischof Manfred Scheuer auf einer Plattform des Domturms vier Kupfer-Kartuschen an einen Kletterer.