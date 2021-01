In all den Jahren, in denen er mit seinem Snowboard in die Tiefschneehänge unter der Lifttrasse ausgewichen ist, habe es nie ein Problem gegeben, sagt Daniel Fetz. Darum dachte sich der Steyregger (Bezirk Urfahr-Umgebung) auch vergangenen Dienstag nichts dabei , als er mit zwei Freunden in Hinterstoder in den Wald unter dem Sessellift "Höss-Express" einfuhr.