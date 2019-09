"Grünland schützen, Brachen nützen"

Jeden Tag werden in Oberösterreich 2,5 Hektar Boden versiegelt: eine Fläche, doppelt so groß wie der Linzer Hauptplatz. Um diesen "Flächenfraß" einzudämmen, macht sich die Kammer für Ziviltechniker und Architekten für eine Novelle des oö. Raumordnungsgesetzes stark.

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) arbeitet gerade an einer Gesetzesänderung, noch im Herbst sollen dazu Details präsentiert werden. Die Architekten sehen einen akuten Handlungsbedarf, um auf die Herausforderungen des Klimawandels zu reagieren. "Bodenschutz ist Klimaschutz", betont Raumplaner Max Mandl. Der Erhalt des Grünraumes sei für die CO2-Bilanz wichtig, verhindere Überschwemmungen und die Überhitzung von Ballungsräumen. Auf der anderen Seite gebe es 6000 Hektar Brachen und Leerstände, "die Platz bieten würden für die Entwicklung der nächsten zehn Jahre", sagt Architekt Ulrich Aspetsberger.

Als Lösungsansatz schlagen die Kammervertreter vor, die regionale Raumplanung auszubauen. Eine solche gebe es zwar in Oberösterreich, diese sei aber "leider nicht verbindlich". Verbindlich kraft Verordnung würden nur zwei Grünzüge gelten: jener für Linz und Umgebung und jener für die Region Eferding. "Sonst gibt es nichts", kritisiert Mandl.

Gemeinden stärker einbinden

Damit die übergeordnete Raumordnung nicht nur "von oben nach unten" funktioniere, müssten die Gemeinden stärker eingebunden werden. Die Architekten schlagen verpflichtende Zusammenschlüsse von Gemeinden zu "Planungsbeiräten" vor. Zudem empfehlen die Experten, eine Leerstandsdatenbank einzurichten. "Man muss die Brachen erheben und prüfen, wo die Potenziale liegen", sagt Architekt Albert Böhm. Diese Datenbank sei auch für die Revitalisierung der Ortskerne sinnvoll.

Gleichzeitig müsse verhindert werden, dass unbebautes Bauland "gehortet" werde. In den örtlichen Entwicklungskonzepten müssten "prioritäre" Siedlungsbereiche definiert werden. Unbebautes Bauland außerhalb dieser Zonen sollte ein "Ablaufdatum" von zehn Jahren haben. Werde in dieser Zeit nicht gebaut, soll die Baulandwidmung verloren gehen. Zudem schlagen die Experten pro Jahr eine "Infrastrukturabgabe" in Höhe von zwei Prozent des Grundpreises für unbebautes Bauland vor.

