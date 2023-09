Grünes Klassenzimmer: Im Wald vom Wald lernen

Vogelgezwitscher, Rauschen der Blätter im Wind, entfernter Straßenverkehr in Wilhering – die Geräuschkulisse im Kürnberger Wald wird plötzlich unterbrochen: Kinderlachen ist zu hören, Schüler laufen um die Wette, dazwischen ertönen immer wieder die mahnenden Worte von Waldpädagoge Roland Lumetzberger, um die Linzer Volksschulkinder ein bisschen zu bremsen: "Immer genau schauen, wo ihr hinlauft. Im Wald muss man schon aufpassen."

Der Weg führt über Baumstämme und Steine, durch Erdlöcher, Brennnesseln und Sträucher. An mehreren Stellen sind Sammelplätze eingerichtet, um den Kindern Raum für pädagogische Aufgaben zu geben. "Was wir gerne machen, ist das Fledermaus-Spiel: Einem Kind werden die Augen verbunden, sodass es sich nur auf den Gehörsinn verlassen kann. Dann geht es darum, Stimmen und Geräusche zu orten. Und das ist nur eines der vielen Spiele, die wir bei den Stationen durchführen. Grundsätzlich wollen wir Kindern den Lebensraum Wald für Tiere und Pflanzen näherbringen, und das mit allen Sinnen", sagt Andreas Gschwandegger, Bezirksförster und Geschäftsführer der Waldschule Wilhering, die sich im alten Bräuhaus des Zisterzienserstifts befindet. Eine zweite Waldschule vom Land Oberösterreich befindet sich beim Böhmerwald.

Andreas Gschwandegger, Bezirksförster und Geschäftsführer Bild: Antonio Bayer

Freizeitverhalten hat sich verändert

Welche Funktionen erfüllt der Wald? Welchen Nutzen ziehen Menschen, Tiere und Pflanzen daraus? Welche unterschiedlichen Gehölze sind hier zu finden und wie alt sind sie? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigen sich die zertifizierten Pädagogen bei den rund 130 Waldführungen im Jahr, wenn sie mehr als 2200 Besucher auf Entdeckungsreise durch den Kürnberger Wald mitnehmen. "Viele wissen ja gar nicht mehr, was sich alles im Wald tut. Familien – besonders in der Stadt – unternehmen kaum noch Ausflüge in die Natur. Die Kinder haben alle einen Zugang zu elektronischen Geräten und verbringen lieber so ihre Freizeit", sagt Pädagoge Lumetzberger.

Der Weg führt die Volksschulgruppe zu einem Hügel – diesen zu erklimmen ist die nächste Hürde beim Erkunden des Waldes. Lumetzberger befestigt das orangefarbene Seil an einem dicken Baumstamm, dann klettert ein Kind nach dem anderen nach oben. "Immer beide Hände ans Seil. Oben warten wir zusammen", lautet die Anweisung des Pädagogen.

Ronald Lumetzberger, Waldpädagoge und Landschaftsvermittler Bild: Antonio Bayer

Doch nicht nur für die Kinder im Volksschulalter bietet der Wald viele Abenteuer. Besucher sämtlicher Altersklassen sind in der Waldschule willkommen, "je nach Besuchern variieren wir auch bei den Führungen. Teilweise bekommen Kindergartenpädagogen hier eine Fortbildung, Biologielehrer besuchen uns, zusätzlich bieten wir auch Unterricht im Grünen. Für jeden gibt es etwas zu entdecken und der Wald verändert sich im Jahreskreislauf ständig", sagt Geschäftsführer Gschwandegger.

Um möglichst wetterunabhängig zu sein, gibt es auch im Inneren des ehemaligen Bräuhauses vieles zu entdecken: An Werkbänken basteln die Kinder ihre Waldkunstwerke aus Fichtenzapfen, Eicheln und Moos. Im Obergeschoss sind Präparate von Marder, Enten, Fuchs und anderen Tieren, die in den Wäldern zu finden sind, aufgebaut. "Waren die mal echt?", fragen die neugierigen Schüler.

Richtiges Verhalten im Wald

"Schaut mal her, hier seht ihr einen Waldmistkäfer", sagt Lumetzberger, hebt den schwarzen, teilweise blau schimmernden Käfer auf und lässt ihn in seiner Hand krabbeln. Fasziniert versammeln sich die Volksschulkinder um den Pädagogen und beobachten das Insekt. "So etwas erleben sie drinnen nicht. Dafür muss man in die Natur raus", sagt der Pädagoge, der schon mehrmals mit so manchen Mythen und Vorurteilen des Waldes konfrontiert war.

"Wir haben im Wald sogar einen Fuchsbau gesehen", erzählt eine Volksschülerin voller Stolz, als sich der Waldausflug dem Ende neigt. "Nein, da waren ja sogar viel mehr", entgegnet eine andere. "Und wie verhält man sich richtig im Wald, was habt ihr heute gelernt?", lautet die Frage des Waldpädagogen. Sofort schnellen die Hände der Volksschulkinder in die Höhe, alle wissen bereits: "Wir dürfen keinen Müll hinterlassen", "Feuer machen ist hier auch nicht erlaubt" und "Schreien in Wald ist verboten – das mögen vor allem die Tiere nicht", ertönen die Antworten wie aus der Pistole geschossen.

Karoline Ploberger

