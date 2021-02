Die Umwidmung von Grünland in ein 13 Parzellen großes Wohnbaugebiet in der Peripherie von Scharnstein löst nicht nur bei den Anrainern Protest aus. Auch die Grünen kritisieren den zuständigen Raumordnungslandesrat Markus Achleitner (ÖVP). Die Beamten seines eigenen Referats hätten sich im Verfahren noch deutlich gegen die Umwidmung ausgesprochen, so die Grünen.