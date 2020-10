Im Erdgeschoß ein Geschäft, darüber Wohnungen und unterirdisch eine Parkgarage: So stellte sich Markus Achleitner (VP) im vergangenen Februar den idealen Supermarktkomplex der Zukunft vor. Damals hatte er als zuständiger Landesrat gerade die Novelle zum Raumordnungsgesetz in Begutachtung geschickt. Einkaufszentren mit riesigen Parkplätzen am Stadtrand und die damit einhergehende zunehmende Bodenversiegelung sollten laut Achleitner der Vergangenheit angehören.