Gründe für und Auswege aus dem herrschenden Vogelsterben

Fast 250 ausgestopfte Vögel geben im Linzer Landesmuseum eine bunte Kulisse für ein dunkles Kapitel der Mensch-Tier-Beziehung. Die Ausstellung illustriert damit unter anderem das grassierende Vogelsterben. Europäische Vogelschutzorganisationen beziffern das traurige Phänomen mit erschreckenden Zahlen: In der EU sind in den vergangenen 40 Jahren rund 600 Millionen Brutvögel verschwunden, darunter fast 250 Millionen Sperlinge, fast 100 Millionen Schafstelzen, 75 Millionen Stare und 68 Millionen Feldlerchen. "Eine dramatische Entwicklung innerhalb nur einer Menschengeneration", kommentiert das Biologe und Ausstellungskurator Stephan Weigl. Der Ornithologe und seine Kollegen beobachten auch eine Veränderung innerhalb der Arten. "Seit 1800 sind rund 20 Arten hierzulande verschwunden. Allesamt Spezialisten wie die Uferschnepfe oder die Haubenlerche. Etwa ebenso viele Arten sind dazugekommen, zumeist Generalisten wie Rabenvögel oder Gänsearten."

Selten: Insektenfutter Bild: Reuters

Für Wiesenbrüter ist es besonders eng geworden. Bei Wachtelkönig, Braunkehlchen, Wiesenpieper oder Bekassine beträgt der Rückgang über die vergangenen zwanzig Jahre 80 Prozent. Es gebe nur noch "Reliktvorkommen nahe des grünen Bandes", so Weigl.

Bedrohte Rückzugsflächen

Der Grund für den Rückgang liegt in der intensiver gewordenen Nutzung von Wiesen. Massive Gülleausbringung und bis zu fünf Mahden im Jahr lassen weder Raum noch Zeit für die Vögel. Als Rückzugsraum dienten die wenigen Brachflächen. Als die Förderungen dafür 2007 ausliefen, "gab es erneut einen Knick nach unten bei Wiesen- und Ackervögeln", so Weigl. Den überlebenden Tieren droht nun ein weiterer Lebensraumverlust. Landwirtschaftslobbyisten fordern derzeit, Biodiversitätsflächen einzuackern, mit Hinweis auf notwendige höhere Nahrungsproduktion.

Verlierer Wachtelkönig Bild: APA

Die Ukrainekrise dient als Argument dafür. Demgegenüber führt die Umweltschutzorganisation Global 2000 an: Biodiversitätsflächen seien wichtige Rückzugsgebiete für Bienen, Bestäuberinsekten und Vögel. Einen drohenden Engpass bei Getreide sehe man nicht, würden doch mehr als 60 Prozent des in Österreich produzierten Getreides in die Tierfütterung und die Treibstoffproduktion fließen. Schon die Reduktion der Fleischproduktion um zehn Prozent "würde erhebliche Kapazitäten für die Ernährung der Menschen freisetzen", sagt Umweltchemiker Helmut Burtscher-Schaden.

Gewinner Saatkrähe Bild: OÖN

Das Vogelsterben korreliert stark mit dem Rückgang der Insekten (minus 80 Prozent), die Gründe dafür ähneln sich: Lebensraumvernichtung durch intensive, pestizidgestützte Landwirtschaft, Bodenversiegelung, Austrocknung von Feuchtgebieten. Viele Arten sind nur noch auf Lebensrauminseln vorzufinden. Ohne Vernetzung dieser Biotope über Trittsteinbiotope sind die vereinzelten Vorkommen vom Aussterben bedroht. Das gilt für Insekten wie für Vögel. Letztere brauchen Insekten für die Aufzucht der Jungen, selbst klassische Körndlfresser.

Ausweg aus der Krise? "Warum nicht 100 Milliarden für den Naturschutz lockermachen?", sagt Weigl allen Ernstes. Mit Blick auf die Diversitätskrise und den Erdüberlastungstag (Earth Overshoot Day), der heuer für den 29. Juli berechnet wurde, relativiert sich die Zahl. Dann hat die Menschheit sämtliche Ressourcen der Erde für dieses Jahr verbraucht und lebt auf Kosten der Zukunft. Weigl: "In der Biologie gibt es aber kein ewiges Wachstum."

Atlas der Brutvögel Oberösterreichs 2013–2018: Ornithologische Arbeitsgemeinschaft am OÖ Landesmuseum, 14 Autoren, 550 Seiten, zahlr. Abb., 49 Euro. Zu beziehen: katalogbestellung@ooelkg.at