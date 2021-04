Großfahndung nach Schüssen in Linz: Polizei bittet um Hinweise

Gegen 7.45 Uhr gingen in der Notrufzentrale mehrere Anrufe ein. In der Eichendorffstraße habe ein Mann mit einer schwarzen Waffe zwei Mal in die Luft geschossen, berichteten die Zeugen. Die Cobra, die Einsatzeinheit, mehrere Streifen sowie Polizeidiensthunde und der Hubschrauber fahndeten nach dem Unbekannten. Kurz vor neun Uhr entdeckten die Einsatzkräfte in der Hamoderstraße zwei Hülsen, die vermutlich von einer Schreckschusspistole stammten. Darüber, dass die Schüsse abgegeben worden sind, besteht laut Angaben der Polizei kein Zweifel.

"Die Personenfahndung verlief negativ. Die Ermittlungen laufen", hieß es nach 15 Uhr von der Polizei-Pressestelle, die eine Täterbeschreibung veröffentlichte. Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann, der am Montagmorgen eine schwarze Kappe, einen schwarzen Pullover und Blue-Jeans getragen hat. Wer bei der Klärung helfen kann, möge sich bei der Polizeiinspektion Neue Heimat (Telefonnummer: 059133/4588100) melden.