Großfahndung nach Messerangriff auf 40-Jährigen in St. Pantaleon

Im Bereich des Bahnhofs St. Pantaleon-Reith hatte ein 40-Jähriger in St. Pantaleon wohnhafter polnischer Staatsbürger gegen 17.30 Uhr den Notruf wegen einer Messerverletzung gewählt. Daraufhin lief eine intensive Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter mit Hubschraubern, Drohnen und Hunden an, bestätigte ein Polizeisprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich der OÖN einen Bericht der "Kronen Zeitung".

Bild: Daniel Scharinger (Daniel Scharinger)

Der Notarzt kümmerte sich um das schwer verletzte Opfer, danach wurde der Mann in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

Einvernahme am Nachmittag

Noch am Sonntag soll die Einvernahme stattfinden. Davon erhofft sich die Polizei mehr Klarheit über den Ablauf. Bisher habe man laut Polizei nur wirre Angaben von dem Verletzten erhalten. Daher ermittle man noch in alle Richtungen. An der Alarmfahndung nahmen auch Beamte aus dem angrenzenden Bundesland Salzburg teil. Sie blieb bisher erfolglos.

Bild: Daniel Scharinger (Daniel Scharinger)

Der Artikel wird aktualisiert, sobald mehr Informationen vorliegen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.