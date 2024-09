Großfahndung nach Banküberfall in Linz-Urfahr

Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern, die am Montagvormittag eine Sparkassenfiliale an der Leonfeldnerstraße in Harbach überfallen haben. Deshalb waren mit Sturmgewehren bewaffnete Beamte unter anderem auf der Nibelungenbrücke und auf der Rohrbacher Straße in Puchenau postiert.

So viel teilte die Pressestelle der Landespolizeidirektion mit: Gegen 10.17 Uhr drangen zwei Täter in die Bankfiliale ein. Beide trugen Schusswaffen, mit denen sie die Angestellten bedrohten. Nur eine Minute später waren sie "fertig", verließen die Sparkasse wieder mit Beute in bisher unbekannter Höhe.

Zu Fuß in Park geflüchtet

Sie dürften zu Fuß in einen angrenzenden Park geflüchtet sein. Verletzt wurde durch den Überfall niemand. Eine Täterbeschreibung gebe es noch nicht, die Befragungen und Ermittlungen seien Laufen, sagte eine Sprecherin der LPD.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.