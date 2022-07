Großfahndung: Flüchtiger Mörder im Innviertel festgenommen

Das teilte die Polizei Oberbayern Süd am Freitagmorgen via Twitter mit. Bei einer Auseinandersetzung in einem Gewerbegebiet der Stadt nahe der österreichischen Grenze war ein 32-Jähriger am Donnerstagabend erschossen worden. Der bewaffnete Täter floh anschließend mit einem Auto.

Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach dem 50-Jährigen. Mehrere Kontrollstellen und Straßensperren wurden errichtet. Auch 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren den Angaben zufolge vor Ort, etwa um den Tatort auszuleuchten. In Überackern (Bezirk Braunau) wurde schließlich das Auto des Mannes entdeckt.

Der Tatort in Burghausen. Bild: Daniel Scharinger (Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger)

Der Mann soll nach seiner Festnahme in die PI Braunau gebracht worden sein, die Polizei will im Laufe des Tages über die weitere Vorgehensweise informieren.