Großes Autokino: Jeden Abend sichere Unterhaltung

Perfektes Format in Zeiten, in denen vieles an Unterhaltung der Corona-Pandemie zum Opfer fällt: Auf dem Welser Messegelände startet heute Abend eine Autokino-Serie der besonderen Art. "Wir bieten allen, die Autokino noch aus ihrer Jugend kennen und allen, die es noch gar nicht kennen, dazu jetzt die Gelegenheit. Wir haben genügend Platz und können so auch in Coronazeiten tolle Unterhaltung bieten. Unser Konzept ist ja genau aus diesem Aspekt heraus entstanden", sagt Veranstalter Günter Weninger, Geschäftsführer bei "Ambient Art".

Eine aufwändige, mehr als 200 Quadratmeter große Leinwand ist bereits aufgebaut, die zum Kinoerlebnis servierte Gastronomie ist gerüstet. Kulinarisch verwöhnt wird jeweils ab 19 Uhr, Filmstart ist um 21 Uhr. Zur Premiere am heutigen Freitag steht der Evergreen "Grease" auf dem Programm, Retro-Charme versprühen auch das in passende Uniformen gekleidete Personal und Oldtimer, die sich auf dem Messegelände bestaunen lassen. Karten gibt es vorab via carcinema.at und an den Abendkassen.

Eine Verkehrslösung ist organisiert, jedem Auto ist eine eigene Koje samt Aufenthaltsbereich zugeordnet. "Wir sind bestens vorbereitet", sagt Günter Weninger zur Autokino-Reihe in Zusammenarbeit mit den OÖN. Sogar die Verpflegung lässt sich kontaktlos ordern, per Anruf bei den Gastropartnern vor Ort – Speisen und Getränke werden direkt zum jeweiligen Auto geliefert.

Eigene Autoradio-Frequenz

Damit der Ton in bester Qualität ins Auto findet, ist mit UKW 101,5 eine eigene Frequenz fürs Radio eingerichtet – und es lassen sich auf Wunsch Radiogeräte ausleihen. Wer das Autokino außerhalb seines Autos erleben will, hat dazu an eigenen Tischen Gelegenheit.

"Auch dort wird natürlich auf Sicherheitsabstand geachtet. Die Stimmung im Vorfeld ist sehr positiv. Wir freuen uns auf den Start heute Abend." "Grease" lässt die Herzen ab 21 Uhr höher schlagen. Am morgigen Samstag folgt "Bohemian Rhapsody", der Sonntag lockt mit "Leben des Bryan".

Am Abend des 13. Juli tobt sich "The Big Lebowski" aus, bayerisch ermittelt wird am 14. Juli mit "Leberkäsjunkie". Das Autokino läuft täglich bis 30. August. (sedi)

Für OÖN-Card Besitzer kostet der Eintritt acht statt zehn Euro. Das Programm und alle Infos gibt es auf carcinema.at