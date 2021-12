Großer Wels in Rohr in Linzer Chemiepark verendet

Das Tier war in dem Rohr verendet. Der Fisch wurde bei einer routinemäßigen Putzaktion entdeckt. Laut der voestalpine AG passiere es immer wieder, dass sich Fische in Abflussrohren verkeilen, weil das Wasser in Auffangbecken wärmer ist als in der Donau, zitierte der ORF den Konzern.

Ein Video zeigt den großen Fisch (Quelle: Carsten Hebestreit):

Der etwa 2,5 Meter lange und etwa 100 Kilo schwere Fisch wurde von Mitarbeitern einer Spezialfirma aus dem Rohr gezogen. Der Wels sei zwar stattlich, aber nicht außergewöhnlich groß, hieß es von Experten. Auch in der Alten Donau in Wien wurde 2007 ein etwa 2,5 Meter langer Wels gesichtet.