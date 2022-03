Großer Freiwilligen-Gipfel im OÖNachrichten-Forum

Fast jeder Zweite in Oberösterreich engagiert sich freiwillig und unentgeltlich – und leistet damit einen wichtigen Beitrag für unser Bundesland.

Diese Freiwilligen setzen sich für Menschen in Not und sozial Schwache, Katastrophenschutz, für Natur, für Kunst und Kultur, für Sport, Jugend und Brauchtumspflege ein. In Oberösterreich werden pro Woche 2,8 Millionen Stunden ehrenamtliches Engagement geleistet.

Immer zur Stelle, wenn man sie braucht, sind dabei auch die freiwilligen Rettungs- und Sicherheitsorganisationen in Oberösterreich – das sind Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariterbund, Freiwillige Feuerwehr, Bergrettung, Wasserrettung, Höhlenrettung und Zivilschutzverband. Gerade in schwierigen Zeiten wie aktuell zeigt sich, was freiwilliges Engagement an Hilfe und Zusammenhalt alles zustande bringen kann.

Doch was brauchen die freiwilligen Rettungs- und Sicherheitsorganisationen – und wie kann man ihre Arbeit erleichtern?

Darüber diskutieren Vertreter dieser Organisationen am Donnerstag, 24. März, ab 18 Uhr im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien. Sie können die Diskussion am 24. März live auf nachrichten.at verfolgen.

Freiwilligen-Gipfel: Was hilft den freiwilligen Rettungs- und Sicherheitsorganisationen? 24. März, 18.00 Uhr, live auf nachrichten.at