Großer Empfang für Oberösterreichs Feuerwehr-Weltmeister

Für die oberösterreichischen Teilnehmer ist am Wochenende eine höchst erfolgreiche Feuerwehr-WM im slowenischen Celje zu Ende gegangen. Nach ihrer Heimreise wurden sie am Sonntag in ihren Heimatgemeinden von jubelnden und stolzen Fans in Empfang genommen.

Ein sensationeller Triumph gelang am Freitag im traditionellen Bewerb der Herren: Die Delegation der FF St. Martin holte den ersten Platz und verteidigte damit den Weltmeistertitel von 2017. Die FF Hinterschiffl setzte sich gleich dahinter an die zweite Stelle, sodass ein Doppelsieg gelang. Mehr dazu im Video:

Groß auch die Freude der Jugendgruppe aus Waldneukirchen: Sie holte Bronze beim Jugendbewerb. Die Mädchengruppe Mitteregg/Haagen/Sand landete in ihrer Kategorie auf Platz fünf. Bei den Damen erreichte Julbach mit Platz sieben die höchste Wertung unter den oberösterreichischen Teilnehmerinnen. Auch am letzten Wettbewerbstag ein oberösterreichischer Erfolg: Frankenburg kürte sich bei den Sport-Wettkämpfen zum Vizeweltmeister.

Robert Mayer, Feuerwehrpräsident und Landesfeuerwehrkommandant von Oberösterreich, zeigt sich in einer Aussendung des Bundesfeuerwehrverbandes erfreut über die Erfolge: "Die sportlichen Höchstleistungen bei extremer Hitze haben deutlich gemacht, dass Österreichs Feuerwehren im internationalen Vergleich besonders stark und ausdauernd sind. Herzliche Gratulation zu diesen Erfolgen!"