Großer Auftritt für die süßen Früchte

Besucher aus ganz Oberösterreich strömten gestern zum Schartner Kirschenfest auf den Firlingerhof und deckten sich mit erntefrischen Kirschen aus der Naturpark-Region ein. Einige Gäste nahmen auch einen längeren Weg auf sich, wie beispielsweise Elfriede Gollner aus Salzburg. "Bereits meine Mutter ist früher immer nach Scharten gefahren, um dort selbst Kirschen zu pflücken", erzählt sie. Zumindest einmal im Jahr besucht die Salzburgerin die bekannte Obstregion und fährt mit einem Kofferraum voller Kirschen und Marillen nach Hause zurück.

Stießen mit Apfel-Kirsch-Cider auf ein gelungenes Kirschenfest an: Georg Roithmeier, Martina Steiner, Heidi Wiesmayr und Hausherr Horst Hubmer. Bild: weih

Horst Hubmer, Hausherr am Firlingerhof, hatte angesichts des starken Regens von Samstag auf Sonntag eine schlaflose Nacht. Doch das Wetter spielte beim großen Auftritt der Kirschen dann doch ganz gut mit, abgesehen von kurzen Regenschauern am Nachmittag. "Mit dem Kirschenfest starten wir in die Saison, das ist erst der Anfang, bis voraussichtlich Ende Juli gibt es in der Scharten Kirschen", sagt Hubmer, der gemeinsam mit den Familien Roithmeier, Steiner und Wiesmayr jährlich das Kirschenfest organisiert. Insgesamt vermarkten rund ein Dutzend Schartner Bauern Kirschen ab Hof. Die Früchte sind zur Marke für die Region geworden. Gestern waren nicht nur die knackigen Kirschen in aller Munde, sondern auch die vielfältigen Veredelungsprodukte wie Apfel-Kirsch-Cider, Kirschen-Likör, Kirschen-Eis und eine Kirschen-Erdbeer-Bowle, die von Schülerinnen der Fachschule Mistelbach vorbereitet wurde und reißenden Absatz fand.

Gar nicht so einfach, den Kern vom Fruchtfleisch zu lösen, doch Übung macht den Meister. Bild: Weihbold

Rekord gebrochen

Fast um einen Meter überboten wurde gestern der bisherige Rekord im Kirschkern-Weitspucken. Zwei Teilnehmer verbesserten die Bestmarke von 14,20 auf 15,10 Meter. "Der Rückenwind und die etwas abschüssige Fläche haben zu diesem Rekord beigetragen", sagt Naturpark-Geschäftsführer Rainer Silber und schmunzelt. Die neuen Rekordhalter bekamen als Preis unter anderem Kirschen zum Weiterüben. Ausgezeichnet wurden auch Hobbyfotografen, die von der – ebenfalls von den OÖN präsentierten – Kirschblütenwanderung Fotos eingeschickt hatten.

Patrick Meixner verbesserte den Rekord im Kirschkern-Weitspucken von 14,20 auf 15,10 Meter. Bild: Weihbold

Das Kirschenfest nie in seinem Leben vergessen wird ein Paar aus Eberstalzell. Dietmar Strasser machte Sabine Lacherstorfer einen Heiratsantrag. Sie sagte "Ja".

Michaela Krenn-Aichinger