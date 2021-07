Großer Andrang bei Impfstraße für Spontane im Linzer Passage

Das große Interesse der Linzer an der Impfung ohne Termin war für die Verantwortlichen eine Überraschung. „Wir haben nicht mit einem derartigem Andrang gerechnet“, sagt Julia Kretz, Centerleiterin des Passage. Bereits um sieben Uhr in der Früh standen mehr als hundert Impfwillige an. Die Leitung des Impfcenters reagierte auf den großen Andrang und begann schon um 9 Uhr - eine halbe Stunde früher als geplant - mit den Immunisierungen. Ein Auslöser des Ansturms dürfte der Impfstoff sein, der im Linzer Passage zum Einsatz kommt. Denn bei dem Vakzin des Herstellers „Johnson & Johnson“ ist nur eine Impfung notwendig.

Alle, die heute keine Impfung im Passage ergattern konnten, haben auch noch in den kommenden Tagen die Gelegenheit. Bis zumindest 24. Juli wird im Passage mittwochs bis freitags von 9.30 bis 14.30 Uhr und 15 bis 17.30 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 14.30 und 15 bis 17 Uhr geimpft.

Ein kurzes Video aus der Passage:

Auch unter http://ooe-impft.at gibt es nach wie vor Termine in den Impfstraßen und Arztpraxen. In Neumarkt im Mühlkreis können sich Gemeindebürger ebenfalls ab Mittwoch die Immunisierung mit dem Einmal-Impfstoff in zwei Wirtshäusern in Dingdorf und Trosselsdorf sowie am Freitag in der Firma Schinko holen.

Weiters will das Land die Lehrlingsimpfungen forcieren. Außerdem plane man eigene Werbemaßnahmen, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Eine Kampagne mit eigenen Sujets für Junge sowie Migranten startet am Montag. Denn Aufholbedarf bestehe vor allem bei den Unter-55-Jährigen. "Die Auswertung der Impfquote bestätigt, dass je jünger die Personen umso geringer die Impfbeteiligung", fasst LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) zusammen.

Führe die adaptierte Impfstrategie nicht zum gewünschten Ziel, werden weitere Maßnahmen überlegt. Eine Belohnung in welcher Form auch immer werde es für das Impfen in Oberösterreich nicht geben. "Wir gehen den Weg der Bundesregierung", die derzeit keine Gutscheine oder sonstige Goodies plane, stellte Haberlander klar.