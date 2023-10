Großeinsatz rund um Ohlsdorf: 13-Jährige berichtet von Entführung

Großeinsatz der Einsatzkräfte rund um Ohlsdorf (Bezirk Gmunden): Gegen 17.10 Uhr ging am Donnerstag bei der Polizei der Notruf einer Mutter ein. Ihre 13-jährige Tochter hatte vom Fenster der elterlichen Wohnung aus, die in einer Siedlung liegt, in etwa 10 bis 15 Meter Entfernung eine mutmaßliche Entführung beobachtet. Daraufhin verständigte das Mädchen sofort seine Mutter, die zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause war, schilderte seine Beobachtungen.

Bei der Einvernahme durch die Polizei erzählte das Mädchen später sehr detailliert, was es gesehen hat: Die mutmaßlich Entführte sei eine etwa 12-Jährige, die eine rosarote Jacke getragen haben soll. Diese sei von 3 Männern in einen weißen Kastenwagen mit ausländischem Kennzeichen – vermutlich aus Tschechien oder der Slowakei – gezerrt worden.

Zeugen beobachteten Wagen

Mehrere erwachsene Zeugen in Ohlsdorf dürften zudem beobachtet haben, dass ein weißer Kastenwagen mit hohem Tempo und quietschenden Reifen davongerast sei. Dass ein Mädchen in Ohlsdorf entführt wurde oder dass sich dieses im Wagen befunden haben könnte, hätten diese Zeugen jedoch nicht bestätigt, sagte am Abend ein Sprecher der Landespolizeidirektion gegenüber den OÖNachrichten.

Eine Alarmfahndung der Polizei wurde noch in den Abendstunden ausgelöst: Im Umkreis von 30 Kilometern rund um Ohlsdorf waren Beamte in Alarmbereitschaft, auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkameras und Einsatzkräfte der Spezialeinheit Cobra waren im gesamten Bezirk Gmunden im Einsatz, sagt der Polizeipressesprecher.

Keine Vermisstenmeldung

Eine Vermisstenmeldung für ein abgängiges Mädchen in Ohlsdorf lag laut Polizei bis 21.30 Uhr nicht vor. Auch die weiteren Zeugen sollen zu dem Vorfall befragt werden.

Dieser Artikel wird aktualisiert, wenn weitere Details vorliegen.

Weitere Meldungen aus Oberösterreich:

