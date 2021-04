Großeinsatz nach Bombendrohung am Linzer Hauptbahnhof

Der junge Mann soll andere Passagiere eigenartig angesprochen haben und dann mit einer Bombe gedroht haben, berichtet der ORF.

Zugpersonal und Reisende haben die Polizei alarmiert. Der Bahnsteig wurde abgeriegelt und ein Großaufgebot von Beamten Aufstellung. Als der Zug hielt stürmten Beamten das angegebene Abteil, überwältigten den Mann und brachten ihn aus dem Waggon.

Derzeit sind die Untersuchungen noch am Laufen. So bleibt der Zug in Linz abgestellt, weil er zu Sicherheit durchsucht werden muss. Der Mann, der mit dem Zünden einer Bombe gedroht hatte, könnte nach jüngsten Informationen an psychischen Problemen leiden, hieß es im ORF-Bericht.

