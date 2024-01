Großeinsatz in Steindorf bei Straßwalchen: 20-Jähriger bei Streit verletzt

In diesem Haus in Steindorf bei Straßwalchen kam es zu dem Streit.

Mehrere Polizeistreifen und Rettungswägen sowie der Notarzthubschrauber standen am Sonntagnachmittag in Steindorf bei Straßwalchen im Einsatz: In einer Wohnung gut drei Kilometer Luftlinie von der Grenze zu Oberösterreich entfernt dürfte ein Streit vollkommen aus dem Ruder gelaufen sein. Die Hintergründe waren am Abend noch Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräfte war vor Ort. Bild: (Manfred Fesl)

Fest stand vorerst, dass ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck verletzt wurde. Der junge Mann dürfte in einer Wohnung mit einer Bekannten in so heftigen Streit geraten sein, dass die Frau den Nachbarn (33) um Hilfe bat. Nach ersten Aussagen soll der 20-Jährige im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung mit einem Messer auf den 33-jährigen Einheimischen losgegangen sein, woraufhin dieser aus seiner mitgeführten Waffe mehrere Schüsse abfeuerte und dann die Polizei verständigte. Ob er den 20-Jährigen auch mehrfach getroffen hat, war am Abend noch unklar.

Auch der Rettungshubschrauber war vor Ort. Bild: (Manfred Fesl)

Der 20-Jährige wurde jedenfalls in der Nähe des Tatortes mit Verletzungen unbestimmten Grades gefunden – welcher Art die Verletzungen waren, teilte die Polizei nicht mit. Der Mann wurde erstversorgt und in das Uniklinikum Salzburg gebracht. Dort verweigerte er aber eine weitere medizinische Behandlung und wurde anschließend ins Polizeianhaltezentrum überstellt. Das Messer sowie die kleinkalibrige Faustfeuerwaffe stellte die Polizei am Tatort sicher. Das Landeskriminalamt Salzburg ermittelt nun wegen versuchter schwerer Körperverletzung bzw. absichtlich schwerer Körperverletzung. Näheres war am Abend nicht bekannt.

